Brigitte Boisjoli partage d'adorables photos avec sa petite Charlie en plein air

Le duo mère-fille est A-DO-RA-BLE!

Brigitte Boisjoli est la maman d’une belle petite fille de trois ans et demi, que son ex-conjoint et elle ont appelée Charlie. Très discrète sur sa vie privée, il est plutôt rare que la belle chanteuse laisse filtrer des photos de son petit ange… C’est donc avec bonheur qu’on découvre des clichés plus que craquants du duo mère-fille en train de profiter des joies de l'hiver, en plein air.

«Poney des neiges avec ma belle !!!! Allez essayer ca!!!❤️», dévoile la chanteuse sur Facebook.



Facebook Brigitte Boisjoli



Nul doute, Charlie est mignonne à souhait!

«Parce que jouer dehors avec elle il n’y a rien de mieux ❤️😍😍😍🙏🏻», ajoute-t-elle.



Facebook Brigitte Boisjoli



Dès lundi 15 février, on part pour 10 semaines à travers le Québec avec une passionnée de l’hiver, Brigitte Boisjoli! Dans la nouvelle série Attache ta tuque, vous verrez des destinations hivernales de rêve qui nous invitent à aller jouer dehors pour expérimenter toutes sortes d’activités.

Brigitte Boisjoli adore se retrouver en plein air pour essayer de nouvelles activités et c’est ce qu’elle fera au cours de 10 émissions d’une demi-heure, en compagnie de maniaques de l’hiver comme elle! En plus de découvrir des activités et des sports qui sortent parfois des sentiers battus, elle partagera avec nous ses rencontres chaleureuses et remplies de joie de vivre au coeur de paysages à couper le souffle.

Voici d'ailleurs des images pour vous donner l'envie d'écouter la nouvelle émission où elle tient l'affiche!





