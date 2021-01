Bruno Blanchet annonce qu'il est marié avec une superbe photo!

Bruno Blanchet est un nouvel homme marié!

Eh oui, le sympathique animateur et globe-trotter nous colle un ÉNORME sourire au visage en ce samedi sous la neige alors qu'on découvre qu'il a épousé la femme de sa vie.

C'est via Instagram que Bruno a dévoilé la grande nouvelle à ses fans, partageant au passage une sublime photo du grand jour!

«Coucou les coucous! Je suis de retour de vacances, et avant d'amorcer 2021, je voudrais vous proposer une rétrospective de 2020... Une année pas ordinaire où je me suis cassé un pied en Afrique, je me suis qualifié pour le marathon de Boston, je suis devenu grand-papa une seconde fois, et le surlendemain... Je me suis marié! Alors, si on commençait par la fin? ❤️💕», dévoile Bruno aux côtés de son amoureuse Tayajit Sittiwanakul!





Le couple s'est dit «Oui, je le veux!» dans la région de Pak Chong, au nord-est de la Thaïlande (l'animateur vit maintenant en Thaïlande à temps plein).

Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! On vous envoie plein d'amour!

Découvrez plus de photos des nouveaux mariés!





En décembre dernier, Bruno Blanchet nous apprenait qu'il était à nouveau grand-papa puisque son fils Boris et sa conjointe ont accueilli une petite fille dans la famille!



