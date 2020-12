Bye Bye 2020: le tournage suspendu en raison d'un cas de COVID-19

Le tournage du Bye Bye 2020 est suspendu momentanément en raison de la COVID-19!

En effet, l'un des membres de l'équipe a reçu un test positif du virus. Toute la production est donc mise sur la glace jusqu'à ce que l'individu en question, dont on ignore l'identité, ne soit plus infecté.

La nouvelle a été annoncée par Radio-Canada par le biais d'un communiqué cet après-midi :

« Radio-Canada et A Média Productions doivent interrompre le tournage du Bye Bye 2020 pour quelques jours en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19. Le protocole prévu par CBC/Radio-Canada a immédiatement été suivi. Ceci ne compromet en rien la diffusion de l’émission, le 31 décembre, car la production est déjà très avancée.

La personne infectée est venue à Radio-Canada pour la dernière fois le 2 décembre. Nous pouvons confirmer qu’elle n’a eu aucun contact étroit et prolongé avec toutes autres personnes et conséquemment, aucune personne n’a été mise en isolement. Nous confirmons également que toutes les précautions appropriées ont été prises pour protéger les employés de Radio-Canada et de la production.

Afin de préserver la santé et le bien-être, la personne atteinte ne reviendra pas dans les locaux de Radio-Canada avant d’y avoir été autorisée par la Santé publique et d’avoir respecté toute période de quarantaine recommandée. »

En espérant que la personne infectée se porte bien et qu'elle puisse rapidement reprendre ses activités suite à sa quarantaine!

Karine Paradis

Rappelons que le Bye Bye 2020 réunira Sarah-Jeanne Labrosse, Claude Legault, Guylaine Tremblay, Mehdi Bousaidan et François Bellefeuille. De plus, de nombreux invités spéciaux y feront également des apparitions!

Le producteur Guillaume Lespérance et le producteur au contenu et réalisateur Simon Olivier Fecteau sont de retour derrière la caméra pour une cinquième année consécutive.

Vous aimerez aussi: