C'est la fin pour la série Boomerang

Mauvaise nouvelle pour les milliers de fans de la série Boomerang : la cinquième saison aura été la dernière.

La comédie dramatique mettant en vedette Catherine-Anne Toupin et Antoine Bertrand ne reviendra pas. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par le chroniqueur Richard Therrien dans Le Soleil.

Le dernier épisode, présenté l'automne dernier à TVA, aura donc été la grande finale de Boomerang.

La série créée d'après une idée originale de Catherine-Anne Toupin a été présentée de 2015 à 2019. Chaque semaine, près d'un million de fans étaient au rendez-vous.

Le succès de cette émission a rayonné bien au-delà des frontières québécoises : le concept a été acheté par la Suède en 2019 et la version scandinave est présentée ce printemps.

Karine Paradis

Outre Catherine-Anne Toupin et Antoine Bertrand, couple à l'écran comme dans la vie, Boomerang mettait en vedette Marie-Thérèse Fortin, Marc Messier, Magalie Lépine-Blondeau, Émile Proulx-Cloutier, Fabien Cloutier, Diane Lavallée, Luc Senay, Rachel Graton et Marie-Lyne Joncas.

La série aura récolté un total de 6 prix Gémeaux pour les rôles principaux et de soutien.

Dans un autre ordre d'idées, on a appris cette semaine que les auteurs de L'heure bleue travaillent sur un nouveau concept télé! Anne Boyer et Michel D'Astous proposeront la série Nous, une nouvelle fiction dramatique. On y racontera l'histoire de Camille, Alexis, Margaux, Thibault et Anaïs, qui sont nés au même hôpital, à seulement quelques jours d’intervalle. Vingt-quatre ans plus tard, le destin les réunira, les révèlera les uns aux autres et ils scelleront leur amitié.

