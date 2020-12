C'est LUI, le nouveau chum de Geneviève Schmidt!

Oh là, là!

On a des coeurs dans les yeux!





On la savait en amour, mais on ne connaissait pas l'identité de la mystérieuse nouvelle flamme de Geneviève Schmidt, qui nous a complètement chamboulés dernièrement par son jeu impeccable dans la série District 31...

C'est maintenant chose du passé!





En mars dernier, on découvrait avec bonheur que Geneviève Schmidt passait son confinement en mode collé-collé avec son nouvel amoureux. Aujourd'hui, la Magnifique comédienne nous dévoile enfin l'identité de son nouvel homme, avec qui elle file le parfait amour depuis plusieurs mois déjà.

Qui est l'heureux élu?

«Trouver plus intense que soi. #hommefemme #❤️ @danielcorbindcor», dévoile Geneviève sur Instagram en taguant son nouveau copain.





Elle s'empresse d'ajouter sur ses réseaux sociaux:

«Je n’ai d’yeux que pour lui. Lui, c'est mon homme . 😍 #regard #amoureux #2020vision #officialiser #whynot #deuxintenses #deuxclowns #adeuxcestmieux #partnerincrime #projets2021 #internetpositif #choyée par mon homme. @danielcorbindcor», confie-t-elle, visiblement comblée par sa nouvelle relation.





Eh oui, la comédienne est en couple avec le designer Daniel Corbin!!!

Si sa binette vous dit quelque chose, c'est assurément parce que vous l'avez vu dans dans la plus que populaire émission de rénovations Vendre ou rénover au Québec, aux côtés de la sympathique Maïka Desnoyers. D'ailleurs, Vendre ou rénover au Québec sera de retour pour une cinquième saison à Canal Vie à l'hiver 2021!



Karine Paradis



Geneviève n'a que de bons mots au sujet de son nouvel amoureux lorsqu'elle parle de lui:

«J’étais avec mon chum [pendant le confinement]. Il a continué à travailler, mais nous étions ensemble, dans les Laurentides. C’est une nouvelle histoire d’amour. Il est arrivé dans ma vie depuis quelques mois et c’est le parfait bonheur. Il se prénomme Daniel et il me fait du bien. Il est drôle, il me motive et pendant la pause forcée, j’ai fait du sport et j’ai perdu du poids; je m’entraînais à la maison et j’ai commencé à jogger. Il fait partie de tout ça, il me fait vraiment du bien. J’ai eu des relations assez houleuses dans ma vie et, avec lui, je peux voir que ça peut être simple, mais surtout motivant!», avait-elle confié en septembre dernier.

On souhaite le meilleur pour la suite à Geneviève et Daniel, ainsi qu'un joyeux temps des Fêtes. On a très hâte de les croiser ensemble sur un tapis rouge lorsque la pandémie sera passée!



