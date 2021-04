C'est LUI qui animera l'émission Qui sait chanter?, cet automne sur Noovo!

Attachez votre tuque avec de la broche parce que l'automne prochain, l’adaptation québécoise de l’émission à succès I Can See Your Voice, un jeu musical télévisé hors du commun, fera son entrée sur Noovo!

Comble du bonheur, c'est le plus que sympathique Phil Roy qui tiendra la barre de la nouvelle émission fort attendue Qui sait chanter?! Après nous avoir séduits à l'animation de l'émission Phil s'invite, sur les ondes de V, le populaire humoriste nous retrouvera chaque semaine pour un rendez-vous divertissant à souhait qui promet de nous faire passer par toute la gamme des émotions. Ce soir, c'est d'ailleurs en direct de l'émission La semaine des 4 Julie qu'on a pu découvrir en primeur l'identité de la personne qui animera Qui sait chanter?.



Karine Paradis



Tous les lundis à 20 h, Phil accompagnera un concurrent au fil des différentes étapes du jeu musical aux allures de grand variété. Le but? Découvrir les vraies voix qui se cachent derrière les six chanteurs mystères qui se présenteront sur scène.

«À première vue, animer une émission à grand déploiement comme Qui sait chanter? me sort complètement de ma zone de confort. Et c’est tant mieux! Je vois ça comme une occasion de me mettre au défi en tant qu’animateur, dans un contexte où le gros fun et le rire seront mes repères. J’ai envie de ne pas me prendre au sérieux et d’être pleinement moi-même sur ce plateau. Et je sais que l’esprit de gang avec les autres panélistes, l’excitation des candidats et la voix horrible de certains chanteurs feront de l’automne prochain un automne moins froid», dévoile Phil Roy.



Bell Média



Chaque semaine, un concurrent doit découvrir les vraies voix qui se cachent derrière six chanteurs mystères. En plus de son intuition, il peut se fier à un panel formé de quatre personnalités du milieu artistique. Les chanteurs sont des quidams de tous les horizons: un footballeur, un golfeur, un avocat, une ballerine, un chef cuisinier, un pompier, une policière, etc.

Lors des cinq premières étapes de l’émission, le concurrent doit trouver les mauvais chanteurs, ce qui lui permet de recevoir 3 000 $ chaque fois qu’il réussit. À la dernière étape, le choix ultime, le concurrent peut soit garder la somme accumulée, ou remettre son total à zéro et tenter de remporter 25 000 $. Pour mettre la main sur le grand prix, il faudra que le dernier chanteur secret en soit un bon.





Les tournages débuteront dans quelques semaines!

Vous pensez être en mesure de reconnaître un chanteur qui a du talent uniquement par son aisance sur scène? Vous êtes capable de déceler quelqu’un qui fait du lipsync sur une voix qui n’est pas la sienne? Allez tenter votre chance! Pour participer à l’émission en tant que joueur, posez votre candidature sur Noovo.ca dès aujourd’hui! Des chanteuses et chanteurs sont aussi recherchés pour prendre d’assaut la scène et tromper les concurrents. Un tel défi vous tente? Inscrivez-vous également sur Noovo.ca.



