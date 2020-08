Ça PASSE ou ça CASSE: La séduisante barbe de Roch Voisine à Sucré Salé?!

Y'a pas à dire, la paternité de Roch Voisine lui va comme un gant!

Ce soir, le beau chanteur était invité sur le plateau de Sucré Salé et on doit dire qu'il était particulièrement séduisant: souriant à souhait, barbe finement taillée et peau bronzée par le soleil, Roch n'a pas manqué de faire réagir lors de l'émission!



Eh oui, depuis quelque temps déjà, le chanteur préféré des dames arbore la barbe très garnie et grisonnante, ce qui ne manque pas de passer inaperçu! Pour ceux et celles qui ne raffolent pas de sa nouvelle pilosité, n'ayez crainte, elle ne sera pas là pour toute la vie...

«Certains se laissent pousser la barbe pendant les séries éliminatoires au hockey.... Moi, la COVID-19 a été mes séries éliminatoires (rires). Je ne la garderai pas jusqu'à la fin de ma vie, ma barbe, c'est un trip! J'ai bin bin bin du fun... surtout de voir la réaction du monde! C'est vraiment drôle!», a-t-il confié à Patrice Bélanger.

On se rappelle que le nouveau look de Roch a enflammé le Québec en entier lors du Grand spectacle de la Fête nationale du Québec «Tout le Québec à l'unisson» diffusé en direct de Trois-Rivières, le 23 juin dernier! Roch confie d'ailleurs que plusieurs de ses amis artistes ne l'ont pas du tout reconnu lors des répétitions du spectacle et ont même dû s'excuser par la suite parce qu'ils n'avaient aucune idée que c'était lui qui chantait Bobépine avec les autres. Faut le faire!





Si vous trouvez que le chanteur a particulièrement l'oeil pétillant ces temps-ci, c'est normal... Roch Voisine et sa conjointe ont eu la visite de la cigogne en juillet dernier puisque la belle Myriam Chantal a donné naissance au premier enfant du couple: découvrez un adorable cliché de la petite Lily-Dorina!



