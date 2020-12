Caméra Café : voyez une première image de la nouvelle mouture!

Une nouvelle mouture de Caméra Café verra le jour cet hiver à TVA!



Anne-Élisabeth Bossé, Sylvie Léonard, Didier Lucien, Marie Soleil Dion, José Gaudet, Louis-Olivier Maufette, Étienne Lou, Jocelyn Blanchard, Simon Pigeon et Marie-Ève Trudel formeront la distribution étoile de cette série humoristique tant attendue.

Un toute première image des comédiens a été révélée sur les réseaux sociaux :



Rappelons que c’est sous forme de sketchs que Caméra Café jette un regard mordant et cocasse sur la vie quotidienne d’employés de bureau. Le moindre accroc à l’ordinaire bouleverse la routine et devient l’événement du jour dont nous sommes témoins grâce à une caméra dissimulée dans la machine à café.

Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Richardson Zéphir, Mikaël Archambault, Joëlle Bond, Justine Phillie et Dominic Quarré écriront les textes, sous la supervision des scripts-éditeurs Daniel Gagnon et François Avard. À la réalisation, on retrouvera nul autre que René-Richard Cyr et Mathieu Handfield (En tout cas).



Le premier épisode de Caméra Café sera diffusé le mardi 12 janvier à 21h. On a hâte de voir ça!



