Camille d'OD Afrique du Sud méconnaissable sur une photo souvenir!

Camille d'Occupation Double d'Afrique du Sud nous a fait sourire avec une photo souvenir, aujourd'hui sur Instagram!

Cette photo montre la jeune femme en 2013. Elle avait donc 22 ou 23 ans.

Sur l'image, la candidate la plus controversée d'OD Afrique du Sud pose fièrement vêtue d'une petite robe noire de dentelle à manches longues. Ce qui nous saute aux yeux? La couleur de cheveux et surtout, le toupet carré de Camille qui la rend méconnaissable!

Voici la photo souvenir en question avec le petit mot de la star de téléréalité :

Camille Dufresne sur Instagram

« PARDON?!? À tous ceux qui me disent de me faire couper un toupet. On va laisser faire! »

Auriez-vous reconnu la gestionnaire informatique avec cette coiffure?

Camille porte maintenant ses cheveux longs vagués séparés au milieu. Sa coloration est un balayage brun et châtain clair... et ça lui va à merveille!

Parlant de la jeune femme, elle participera à la téléréalité À table avec mon ex cet automne en compagnie de Kevin, un autre candidat d'OD Afrique du Sud!

Les candidats qui ont fait couler beaucoup d'encre à Occupation Double l'automne dernier se retrouveront à l'occasion d'un souper unique. Lors de cette soirée spéciale, ils pourront se poser des questions qui seraient restées sans réponse. Leur discussion risque de faire énormément jaser!



Une émission à ne pas manquer dès le 14 septembre sur Noovo!

