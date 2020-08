Kevin et Camille d'OD Afrique du Sud seront à l'émission À table avec mon ex!

Avis aux fans d'Occupation Double!



Camille et Kevin d'OD Afrique du Sud participeront cet automne à la téléréalité À table avec mon ex!



Les candidats qui ont fait couler beaucoup d'encre à Occupation Double l'automne dernier se retrouveront à l'occasion d'un souper unique. Lors de cette soirée spéciale, ils pourront se poser des questions qui seraient restées sans réponse. Leur discussion risque de faire énormément jaser!



Voici les premières images partagées par Noovo :







Un autre candidat d'OD Afrique du Sud participera à l'émission : Karl Sabourin. La bande-annonce ne révèle pas avec qui il est, mais il serait surprenant qu'il soit avec une autre personne que Ophélia, son ex!



Ça promet! C'est à ne pas manquer dès le 14 septembre à Noovo!

Il y aura nouveauté fort excitante, cette année à Occupation Double : le public choisira tous les candidats qui feront leur entrée dans l'aventure. Découvrez tous les détails ici!

Rappelons également que Noovo présentera La fête de la rentrée le lundi 7 septembre prochain. Il s'agit d'un grand spectacle télévisuel pour souligner l'arrivée de la nouvelle saison! L'événement aura lieu au Centre Bell, à Montréal, et sera diffusé sur Noovo dès 20h. Découvrez la liste complète des invités ici!



