Carolane Toupin de Barmaids est en couple et nous présente son nouveau chum!

Carolane Toupin n'est plus un coeur à prendre!

La pétillante jeune femme, qu'on a connue dans la téléréalité Barmaids, file le parfait amour.



Facebook Carolane Toupin



Quelques mois après avoir ouvert son bar santé de Montréal, VIP Nutrition Bar, la belle brunette avoue qu'elle file le parfait bonheur avec son nouveau chum.

«Je ne suis tellement pas une personne démonstrative dans la vie, je n’aime pas parler de mes relations. Mais, celle-là, je voudrais la crier sur tous les toits. Il est tout simplement parfait pour moi!», dévoile-t-elle à Narcity sur sa nouvelle flamme.

Carolane raconte qu'elle est tombée sous le charme de Kev Matheson le mois dernier sur Internet grâce à leurs amis communs. Depuis ce temps, les amoureux ne se quittent plus!



Facebook Carolane Toupin



Longue vie aux amoureux!

En janvier dernier, la belle entrepreneure et adepte de fitness est allée à Whistler et elle a partagé de magnifiques photos de voyage via ses réseaux sociaux.



