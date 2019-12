Caroline Dhavernas s'ouvre sur la maternité pour la première fois!

Caroine Dhavernas s'est ouvert sur la maternité pour la toute première fois, cette semaine!

Comme vous le savez probablement, l'actrice a eu un premier enfant avec Maxime Le Flaguais l'an dernier.

C'est une petite fille qui se prénomme Françoise.

Sa célèbre maman a accepté l'invitation de Sébastien Diaz et Bianca Gervais et participe à Format familial, cette semaine.

Dans le cadre du segment « Montée de lait », Caroline Dhavernas explique qu'elle comprend maintenant les parents qui sont vraiment intenses avec les siestes de leur bébé :

« Avant d’avoir un enfant, je regardais mes amis aller avec leurs enfants et je les trouvais un petit peu... psycho-rigides avec les siestes. Il fallait absolument que bébé sieste de telle heure à telle heure et je me disais ‘Moi, je vais être souple! Elle va siester quand elle veut, elle va dormir le soir si elle manque sa sieste...’ J’ai changé d’idée. C’est SUPER IMPORTANT les siestes! »

Voici la drôle de capsule en question :

