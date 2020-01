Caroline Néron en deuil de son coach et ami

Caroline Néron vit présentement un moment difficile.



La célèbre femme d'affaires est en deuil de son coach et ami, Paul-Augustin Querton. Ce dernier a eu un impact important sur sa carrière de comédienne.



Voici son message touchant sur Instagram :



«Tu as été mon Coach de jeu pendant plus de 10 ans...nous étions ensemble régulièrement, je ne faisais aucune audition, aucun projet sans l’avoir pratiqué, décortiqué avec toi! A une époque où je travaillais à Toronto, je te faisais même venir le dimanche pour pratiquer avec toi mes textes de la semaine pendant 8 heures de temps...nous étions une équipe de feu....tu me rendais plus forte, plus confiante...

Aujourd’hui je suis de retour dans le métier...nous ne nous sommes pas revus mais le serions sûrement puisque j’aurais voulu renouer avec toi...

J’ai appris la triste nouvelle avant hier...un choc!...

Paul-Augustin, je regrette de ne pas avoir eu la chance de te revoir ... tu as joué un rôle très important dans mon cheminement...merci 🙏🏼

...Tu étais le meilleur coach au monde! ❤️»





Nous offrons toutes nos condoléances à Caroline Néron pendant cette dure épreuve.



Rappelons que la vedette a aussi perdu une bonne amie en décembre dernier d'un cancer des ovaires. Relisez le dernier hommage qu'elle lui a rendu sur les réseaux sociaux.