Caroline Néron se joint à la distribution de District 31

Alors que la moitié du Québec regardait attentivement la grande finale d'OD Chez Nous afin de découvrir l'identité du couple gagnant, l'autre moitié écoutait Tout le monde en parle bien tranquillos, dans son salon!



Parmi les invités sur le plateau de Guy A. Lepage, on retrouvait ce soir la femme d'affaires et comédienne Caroline Néron. Il faut dire que Caroline ne chôme pas ces temps-ci: après avoir sorti sa biographie, joué dans le film La déesse des mouches à feu et annoncé le retour de sa marque de bijoux, la belle blonde a dévoilé ce soir qu'elle se joignait à la distribution tout étoilée de District 31!



Eh oui, Caroline Néron se joint à la distribution de la populaire dramatique quotidienne écrite par Luc Dionne. Elle y tiendra le rôle de Pascale Lanier, une personne d’intérêt, c’est le moins qu’on puisse dire... Escorte de luxe qui se retrouve dans le pétrin, elle fera sa première apparition dans l’épisode diffusé le lundi 7 décembre prochain. C’est pendant l’épisode précédent, soit à compter du jeudi 3 décembre, qu’on fera connaissance avec Vincent Lemaire incarné par le comédien Patrick Drolet (qui se joint lui aussi à la distribution). Chargé de cours à l’université, il a des fréquentations qui piquent la curiosité des enquêteurs!

«J'adore les phrases que Luc Dionne m'écrit! Je trouve que c'est un personnage qui est très fort, qui est très sûre d'elle. C'est une dangereuse, une manipulatrice... Tout ce que je haïs dans la vie, mais que j'aime jouer (rires). Je suis vraiment contente!», dévoile Caroline, qui a commencé à tourner il y a trois semaines sur le plateau de District 31, visiblement emballée par ce nouveau rôle.

Fait cocasse: Caroline n'avait JAMAIS regardé District 31 avant de jouer dans la série!

Vous pouvez d'ailleurs voir des premières images ci-dessous, alors que son personnage parle avec Normand Auclair de la Sûreté du Québec!



Le nouveau rôle de @carolineneron dans @ICIDistrict31 sera celui d'une escorte de luxe qui se retrouve dans le pétrin. Elle nous en parle ce soir à #tlmep #district31 pic.twitter.com/lptUTQftrP — Tout le monde en parle (@OFF_TLMEP) November 30, 2020



Ça promet!

Découvrez plus de photos de Caroline dans la peau de Pascale Lanier:



