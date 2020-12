Catherine-Audrey Lachapelle fait de touchants adieux à son personnage de District 31

Jeudi, le public a arrêté de respirer le temps d’un épisode de District 31 qui concluait la saison automnale. Luc Dionne a d'ailleurs commenté cet épisode qui a frappé fort, tout comme la mort du personnage de Virginie Francoeur.



Aetios Productions



La talentueuse interprète de Virginie Francoeur, la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle, a fait de touchants adieux à sa «tout-croche préférée», qu'elle a incarnée pendant cinq années!

«*** ATTENTION, DIVULGÂCHEUR! Si tu n'as pas écouté la finale de District 31, passe ton chemin! ***



Ya toute une gamme d'émotions dans ce visage-là, et @karljessyphoto_mtl était là au bon moment, juste après la dernière scène que j'ai tournée sur @district.31, pour les capturer dans une photo.

Ce que je ressens?



D'abord, une gratitude immense envers toute l'équipe, pour l'accueil, les amitiés faites en chemin, pour les apprentissages indélébiles. Bien sûr, pour la confiance de Lucie, celle de Luc et de @creafab2018 . Cinq ans dans une production comme celle-là, c’est tout un cadeau de la vie (surtout quand c’était supposé être une seule scène)!



Ensuite, de l'amour. Comme celui qui m'habite quand je m'arrête pour réaliser la chance que j'ai de pouvoir pratiquer mon métier de comédienne. Aussi comme celui que je reçois à la pelletée de la part du public en ce moment. Cet amour-là, je vous le renvoie avec tout mon cœur. Le plaisir que j'ai eu à incarner Virginie, à croquer dans chacune de ses répliques, souvent très «croustillantes», à revêtir ses outfits colorés, c’est même pas nommable! ❤️



Finalement, un petit deuil. Elle va me manquer à moi aussi, Virginie Francoeur, ma tout-croche préférée!



PS: 2021, amènes-en des projets!», dévoile-t-elle via Instagram.





Pour les fans de Catherine-Audrey, sachez que notre voleuse de diamants préférée sait pousser la note et fait partie du duo country et bluegrass Veranda, avec son acolyte Léandre Joly-Pelletier.

Le duo a d'ailleurs dévoilé une nouvelle session de musique au coin du feu, parfaite pour les longues soirées d'hiver à venir!





Petit baume sur nos coeurs, la productrice Fabienne Larouche a confirmé hier qu'on allait pouvoir profiter des péripéties de toute la bande du district 31, ainsi que des magouilles de tous les petits bums qui gravitent autour d'elle, puisqu'une sixième saison de District 31 a été confirmée!



Vous aimerez aussi: