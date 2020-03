Catherine Paquin d'OD Grèce reprend son travail d'infirmière!

Catherine Paquin, qu'on connaît aussi sous le nom de « Peach », a décidé de reprendre le métier d'infirmière!

En cette période de crise du coronavirus, la grande gagnante d'Occupation Double Grèce sait que c'est la meilleure chose à faire. Depuis sa participation à la populaire télé-réalité, Catherine Paquin était devenue influenceuse.

Devant la situation d'urgence médicale, elle confirme qu'elle renfilera son uniforme d'infirmière dès que sa quarantaine sera terminée.

Voici la publication de la star d'OD Grèce expliquant sa décision :

« Guess who’s back, YEP.

Depuis 2 jours je suis moins active pour rendre tout ça possible, donc le 29 mars fin de ma quarantaine, 30 mars BACK dans mes vieilles pantoufles. #MêmePasPeur



Je pense que l’Quebec a plus besoin de l’infirmière que de l’influenceur bonheur en ce moment. Je te mentirai pas, ça m’effraie un peu , mais en même temps j’ai hâte d’aller mettre un peu de soleil dans la journée de ta grand-mère que tu ne peux pas aller visiter & d’aider les infirmières qui n’arrêtent pas de faire des 16 heures obligatoires.

LA SEULE chose que je te demande en échange, c’est de rester chez toi, pour qu’on puisse avoir une été normal, rempli de festivals, de pique-niques & de chalets en gang »

En story Instagram, Catherine « Peach » a ajouté qu'elle souhaitait réellement que tout le monde reste chez soi pour être certains d'éviter la propagation de la COVID-19.

On applaudit son merveilleux geste et on lui souhaite un bon retour à l'hôpital!

