Catherine Proulx-Lemay de District 31 lance le mouvement #FemmesEnSécurité

Catherine Proulx-Lemay est la fière porte-parole de l'organisme La rue des Femmes, qui lance cette semaine le mouvement #FemmesEnSécurité!

Cette initiative soutient leur mission, qui vise à ce que des milliers de femmes en état d’itinérance, survivantes de violences, aient une chance de guérir, de sortir de la rue et d'être en sécurité.

Celle qui incarne la sergente-détective Florence Guindon dans District 31 vous invite à participer au mouvement #FemmesEnSécurité dès maintenant sur les réseaux sociaux.

Voici l'invitation de Catherine Proulx-Lemay en vidéo :

« À compter du 5 mai prochain et pour les semaines à venir, publiez une photo ou une vidéo de vous sur Facebook et/ou Instagram. Tout comme Catherine Proulx-Lemay, faites le signe de l'abri du cœur avec les mains pour montrer votre soutien aux femmes les plus vulnérables et identifiez La rue des Femmes au moyen des mots-clics #LaruedesFemmes et #FemmesEnSécurité. Invitez vos abonnés à propager le signe de l'abri du cœur avec les mains et à faire un don à la mesure de leurs moyens à www.laruedesfemmes.org/ »

Parmi les autres vedettes qui ont déjà joint le mouvement, on compte entre autres Anick Dumontet :

On leur lève notre chapeau et on vous invite à partager votre photo ou vidéo #FemmesEnSécurité, vous aussi!

