Catherine Proulx-Lemay partage une rare photo avec ses deux fils

Catherine Proulx-Lemay a dévoilé une superbe photo d'elle et ses deux fils, jeudi, sur Instagram!



Sur l'image, on voit la maman et ses garçons Milan et Ludovic sur la plage en République dominicaine.



Il est plutôt rare que la comédienne partage des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.



Voyez ci-dessous le superbe cliché :







Rappelons que Catherine Proulx-Lemay file le parfait amour avec le comédien Jean-Moïse Martin (Lâcher prise, Les beaux malaises, Blue Moon) depuis le début de l'année 2018. Notre photographe les avait d'ailleurs croisé à La Ronde l'an dernier!



Karine Paradis



