Catherine Proulx-Lemay partage une rare photo avec ses deux garçons

Catherine Proulx-Lemay a partagé une adorable photo en compagnie de ses deux garçons aujourd'hui, sur Instagram.

Aux côtés de ses fistons Milan et Ludovic, la belle comédienne prend la pose en pleine nature, au Centre de plein-air Roger-Cabana de Saint-Hippolyte.

«Les deux amours de ma vie rendus beaucoup trop grands», dévoile-t-elle.



D'ailleurs, Ludovic souffle aujourd'hui ses 13 bougies et c'est en faisant du patinage en famille qu'il passe sa journée d'anniversaire!



Instagram Catherine Proulx-Lemay



Au passage, Guy A. Lepage n'a pas pu résister à l'envie de faire une blague, faisant référence à son personnage de sergente-détective dans District 31.





Rappelons que le personnage de Catherine dans District 31, Florence Guindon, est suspendu présentement pour manquement à la déontologie.

Dès demain, on verra retontir une binette pour le moins connue dans la quotidienne alors que Gabrielle fera appel à Mélanie Dubé (Catherine Renaud), qui a déjà travaillé avec Florence, pour remplacer cette dernière pendant sa suspension. Catherine Renaud, qu'on peut présentement voir en vedette dans la série 5e rang, n'est pas une inconnue sur le plateau de District 31 puisqu'on l'avait déjà vue dans l'épisode 37 de la saison 3: elle était venue en aide à Isabelle Roy (Hélène Bourgeois Leclerc) afin de coincer un violeur masqué qui attaquait ses victimes avec un pistolet à impulsion électrique! Dans deux semaines, le personnage joué par Catherine Renaud devra d'ailleurs se pencher sur l'histoire d'une jeune itinérante décédée et demandera l'aide de Jean Brière afin d'y voir plus clair.



