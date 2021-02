Catherine St-Laurent de District 31 glamour et sexy sur une nouvelle photo

Catherine St-Laurent brille sur une toute nouvelle photo professionnelle!

L'interprète de Noélie Saint-Hilaire dans District 31 a récemment pris la pose pour le photographe Alexis GR. Pour l'occasion, l'équipe beauté lui a créé un « wet look » sauvage et sexy ainsi qu'un maquillage lumineux et délicat. Pour ses vêtements, Catherine St-Laurent a simplement enfilé un veston noir ouvert... sans rien en dessous!

Le résultat est à la fois glamour, sensuel et haute couture!

Voici la photo en question :

Elle est renversante, n'est-ce pas?

Pour voir d'autres superbes photos de Catherine St-Laurent, de ses looks aux coulisses de tournages en passant par de rares photos avec son amoureux, le rappeur Loud, on vous invite à la suivre sur Instagram!

Sur le même thème, une autre actrice adorée du public est en vedette dans une nouvelle série de photos professionnelles : Sophie Nélisse!

La comédienne a été photographiée par la Montréalaise Andréanne Gauthier et les clichés sont à couper le souffle :

Deux jeunes femmes aussi talentueuses qu'époustouflantes!

