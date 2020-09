Catherine St-Laurent est plus sexy que jamais sur cette nouvelle photo!

Ou là, là! Catherine St-Laurent fait monter les degrés sur le thermomètre!

La comédienne est plus sexy que jamais sur une nouvelle photo partagée sur Instagram, alors qu'elle pose sous l'oeil attentif du photographe Alexis Gonçalves Ramirez!

«🌧», dévoile tout simplement la talentueuse comédienne de District 31 en légende de la photo sur le réseau social.





L'attente est ENFIN terminée: ce soir, on pourra enfin découvrir la suite des intrigues interrompues par la pandémie de la populaire série policière. C’est dans le cadre de quatre épisodes d’une heure que l’auteur Luc Dionne bouclera la boucle de la 4e saison, du lundi 7 au jeudi 10 septembre, avant de lancer la 5e dans son format habituel, le lundi 14 septembre!

Les quatre épisodes d’une heure, riches en émotions et en rebondissements, peuvent être présentés brièvement comme suit :

Lundi 7 septembre

Stéphane (Sébastien Delorme) informe Gaétan Filion (Michael D’Amico) des derniers développements qui le concernent. Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) s’apprête à déménager. Patrick (Vincent-Guillaume Otis) veut s’expliquer avec Véronique Lenoir (Catherine de Léan). Jasmine Marineau (Ansia Wilscam Desjardins), une enseignante au secondaire, vient porter plainte contre un étudiant qui l’aurait agressée.





Mardi 8 septembre, de 19 h à 20 h

Une dame dans la quarantaine, Vanessa Marois (Sophie Dion), en instance de divorce, se présente au poste pour accuser son ex d’être un pédophile. Elle a engagé un ancien policier devenu détective, Sylvain Lussier (Olivier L’Écuyer), pour tenter de le démasquer. Guillaume Marchand (Pascal Contamine), le père de l’étudiant soupçonné d’avoir agressé sa prof, est prêt à tout pour sortir son fils de l’embarras.

Mercredi 9 septembre, de 19 h à 20 h

Stéphane et Laurent (Sébastien Delorme et Patrick Labbé) reposent à Gaétan Filion (Michael D’Amico) des questions essentielles au sujet de son témoignage contre le caïd François Labelle. Richard Jetté et Julia Deveau (Richard Thériault et Bénédicte Décary) discutent de l’article que Jean Brière (Jeff Boudreault) a écrit à leur sujet.





Jeudi 10 septembre, de 19 h à 20 h

Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) continue d’être une source d’inquiétude. Mélissa Corbeil et André Dallaire (Brigitte Paquette et Pierre-François Legendre) n’ont pas l’intention de lâcher prise face à l’équipe du 31. Noélie (Catherine St-Laurent) tente de calmer Patrick (Vincent-Guillaume Otis). Ce dernier n’aime pas l’attitude de Daniel (Gildor Roy) et l’atmosphère qui règne au poste.



District 31 @Aetios Productions



Avez-vous hâte? On a pu voir les quatre épisodes en primeur il y a deux semaines et on peut vous le dire tout de suite: vous allez CRIER lors de la grande finale du jeudi 10 septembre!

D'ailleurs, préparez-vous à sortir les Kleenexs puisque trois personnages mourront, et ce, dans les deux premières semaines du retour en ondes de District 31. De plus, un nouvel acteur bien connu se joindra à la distribution pour la saison 5: Rémy Girard! Pour l'instant, peu de détails sont connus sur son rôle, mais on sait qu'il aura beaucoup d'influence sur la suite des choses.



