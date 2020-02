Ce sketch de Ginette Reno avec son fils fera votre journée!

Ginette Reno était la vedette de l'émission Prière de ne pas envoyer de fleurs, vendredi soir dernier!

Entre les différents hommages à la chanteuse, on a eu droit à une savoureuse capsule la mettant en vedette avec son fils Pascalin!

Dans le sketch, on voit Ginette Reno en train de chanter a cappella en studio. Son fils, l'entrepreneur Pascalin Rayneault, est derrière la console de son.

Inconfortable, la star québécoise explique qu'elle n'est pas satisfaite de sa performance vocale et qu'elle aimerait tenter de pousser une note extrêmement difficile.

Voici la capsule humoristique qui, à travers les nombreuses blagues, nous permet d'admirer la puissance de la voix de Ginette Reno :

Un magnifique contraste entre les yeux pleins d'eau de la chanteuse et la réaction hilarante du technicien!

Vendredi prochain, Prière de ne pas envoyer de fleurs fera ses « adieux » à l'humoriste Patrick Groulx. Voici un extrait de ce qui nous attend :

« Cette semaine on célèbre le départ de Patrick Groulx!

Avec Cathy Gauthier, Louis-José Houde, Dominic Paquet, Martin Petit, Mike Ward et Synvain Rénove! Aussi, la participation surprise des enfants et de la soeur de Patrick! »

Aimez-vous cette émission?

