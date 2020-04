Céline Dion, Michael Bublé et Marie-Mai réunis pour l'émission Stronger Together, Tous Ensemble

Vos stars préférées s'uniront afin de soutenir les travailleurs du domaine de la santé pendant la crise de la COVID-19 lors de l'émission spéciale Stronger Together, Tous Ensemble.



Mettant en vedette plusieurs artistes, militants, acteurs et athlètes canadiens, cet événement télévisuel sera diffusé à VRAK dès 19h le 26 avril prochain!



Stronger Together, Tous Ensemble proposera des performances musicales ainsi que des témoignages inspirants de nombreuses personnalités canadiennes qui désirent rendre hommage aux travailleurs de première ligne qui combattent le coronavirus. Parmi les stars qui ont confirmé leur présence, on retrouve entre autres Céline Dion, Michael Bublé, Marie-Mai et Shania Twain.



On aura également droit à des numéros musicaux et aux discours d'Alessia Cara, Arkells, Barenaked Ladies, Bianca Andreescu, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Chris Hadfield, Connor McDavid, David Suzuki, Eric McCormack, Hayley Wickenheiser, Howie Mandel, Jann Arden, Jason Priestley, Margaret Atwood, Penny Oleksiak, Rick Hansen, Rick Mercer, Russell Peters, Sarah McLachlan, Sofia Reyes, Tessa Virtue, Will Arnett et William Prince.





Les Canadiens qui le désirent sont invités à faire un don à l’organisme Banques alimentaires Canada qui soutient les banques alimentaires de partout au pays alors qu’ils font face aux impacts importants de la COVID-19.



Stronger Together, Tous Ensemble sera diffusée sans pauses publicitaires sur plus de deux douzaines de plateformes, y compris avec sous-titres en français sur, ICI ARTV, SériesPlus, VRAK, et V



