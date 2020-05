Céline Galipeau : «Ma mère est dans un état grave à l'hôpital»

De nombreux télespectateurs ont remarqué dans les derniers jours que Céline Galipeau était parfois absente du Téléjournal de 22h à Radio-Canada.



La populaire chef d'antenne a expliqué cette semaine en ouverture de son buletin de nouvelles que sa mère est actuellement dans un état grave à l'hôpital.



«D'abord, un mot pour vous dire que comme plusieurs d'entre vous, ma vie est bousculée ces jours-ci. Ma mère est dans un état grave à l'hôpital et c'est ce qui explique mes absences ponctuelles du Téléjournal. J'ai aussi une pensée pour ceux qui ont des proches qui sont hospitalisés, qui sont dans CHSLD, parce que c'est insoutenable l'angoisse qu'on peut vivre.»



Voyez son annonce ci-dessous :







On ignore pour le moment si la mère de Céline Galipeau est atteinte de la COVID-19 ou si son hospitalisation est liée à autre chose.



Toute l'équipe d'enVedette envoie ses pensées positives à la célèbre animatrice et ses proches pendant cette période difficile.



