Ces 2 stars québécoises célèbrent leur anniversaire aujourd'hui!

Le 25 août est une journée bien spéciale pour Sophie Cadieux et France Beaudoin : c'est leur anniversaire!

En effet, les deux vedettes sont nées le même jour! Elles sont donc nées sous le signe de la Vierge.

La star de la série Lâcher prise fête aujourd'hui ses 43 ans, alors que l'animatrice d'En direct de l'univers souffle ses 51 bougies!

On vous invite à vous joindre à nous pour leur souhaiter un joyeux anniversaire!

Karine Paradis

Au niveau professionnel, Sophie Cadieux est nommée aux Gémeaux 2020. Elle pourrait remporter le prix du Meilleur premier rôle féminin - Comédie pour son rôle de Valérie Danault dans Lâcher prise, saison 4.

Le gala sera présenté à ICI Télé le 20 septembre prochain.

De son côté, France Beaudoin sera de retour avec une nouvelle saison d'En direct de l'univers cet automne!

Parmi ses célèbres invités, on retrouvera entre autres Patrice Godin, Mélissa Bédard, Guy Jodoin, l’astronaute David St-Jacques et le danseur et chorégraphe Jean-Marc Généreux.

Le premier épisode de la nouvelle saison d'En direct de l'univers sera présenté le samedi 19 septembre dès 19h.

