C'est fini pour l'émission Ça va bien aller avec Fabien Cloutier et Marie Soleil Dion

Fabien Cloutier et Marie Soleil Dion nous font du bien grâce à l'émission Ça va bien aller depuis le tout début de la pandémie de coronavirus!



Chaque jour, les deux complices ont mis ils ont mis de l’avant la solidarité des Québécois avec la participation d’une centaine d’invités. Ils nous ont rassemblés virtuellement et nous ont divertis en nous donnant de l’espoir!



TVA a annoncé par communiqué que l'émission prendra fin la semaine prochaine. Le diffuseur se dit très satisfait de ce projet, élaboré en seulement 10 jour! Les téléspectateurs étaient au rendez-vous, comme en témoigne une moyenne d’écoute de 960 000 personnes chaque jour et une portée hebdomadaire de 2 829 000.





On retrouvera donc Fabien Cloutier et Marie Soleil Dion pour une dernière semaine dès lundi prochain! On remercie la fabuleuse équipe de cette émission, qui avec leur bon travail, nous a tous aidé à briser l'isolement!

