Cette année-là : Marc Labrèche confirme une troisième saison!

Voilà la bonne nouvelle du jour : Cette année-là sera de retour pour une troisième saison!



Le renouvellement de la populaire émission culturelle a été confirmé par Marc Labrèche lui-même sur la page Facebook officielle de l'émission.



Le populaire animateur, qui a fait un grand retour à la radio pendant la pandémie, avait un message pour ses fans :







On a très hâte de retrouver Marc Labrèche et ses collaborateurs Simon Boulerice, Fred Savard et Émilie Perreault.



Chaque semaine, toute l'équipe nous fait revisiter une année en particulier de façon comique et originale. On adore également les parodies qui y sont présentées!





Marc Labrèche a récemment participé à une vidéo hilarante aux côtés de l'humoriste Julien Lacroix. Cette dernière le met en scène dans un tribunal où il est accusé en lien avec sa conduite erratique. Visionnez maintenant le sketch ici!





Karine Paradis



