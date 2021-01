Un changement important pour La poule aux oeufs d'or!

Sébastien Benoit et sa complice Julie Houle seront de retour à l'animation de La Poule aux oeufs d'or le 7 février prochain!

Soyez toutefois avertis : la case horaire de la populaire émission a changé!



La poule aux oeufs d'or sera désormais diffusée le dimanche à 17 h 30.



Selon le Journal de Montréal, qui s'est entretenu avec TVA, il s'agit d'un déménagement qui s'inscrit dans « une stratégie de programmation ». C'est Star Académie qui prendra alors sa place les jeudis à 19 h.

Rappelons qu'en raison de la pandémie, il n'y a plus de participants ni de public en studio. Les chanceux qui tentent de remporter le gros lot à La poule aux oeufs d'or le feront plutôt en direct de leur salon. Les participants ont une tablette en main et communiquent leurs choix avec Sébastien Benoit et Julie Houle. Ce sont eux qui, depuis le studio de Montréal, actionnent les jeux à leur place!



Sur une autre note, Julie Houle s'est récemment offert une transformation capillaire! Voyez son tout nouveau style complètement éclaté ici!

