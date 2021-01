Chantal Fontaine partage d'adorables photos de ses petites-filles et on craque!

Oh là, là... on CRAQUE!

Chantal Fontaine nous met des coeurs plein les yeux aujourd'hui! Grand-maman pour la cinquième fois, on peut réellement dire que la comédienne est comblée de joie avec la venue au monde de ses petites-filles.

C'est via Instagram que Chantal a partagé son nouveau bonheur, après la naissance des jumelles de sa fille Camille!

«Partenaires de marche! Mes petits saucissons en ont plein la vue et elles adorent! #viedemamie», dévoile-t-elle, accompagnée de ses petites princesses, bien emmitouflées dans leur habit de neige et leur petite tuque craquante!





Nul doute, la comédienne, qu'on peut voir dans la cinquième saison de L'Échappée dans le rôle de la nouvelle lieutenante de police de Sainte-Alice, garde la forme pendant la pandémie et c'est aux côtés de ses petits-enfants qu'elle fait de l'activité physique au quotidien!

Chantal a vraiment l'air de tripper sur sa «#viedemamie»... elle est belle à voir!





La comédienne qu'on peut aussi voir dans CLASH, C’est comme ça que je t’aime et Le Phoenix, a d'ailleurs passé le dernier confinement en compagnie de sa famille!

«Je m’en vais habiter avec ma fille, qui attend des jumelles. Elle a déjà une petite fille, Billie, âgée de 19 mois. Quand les jumelles vont naître, Billie aura 22 mois. Les deux couples (Chantal et son époux, Robert Lamarche, ainsi que sa fille, Camille, et son chum), on a décidé d’acheter un triplex ensemble à Montréal, dans Ahuntsic, et de le transformer en duplex. On est là-dedans. C’est la course contre la montre parce qu’on passe chez le notaire à la fin du mois. On a deux mois de travaux de rénovation. Ma fille va emménager un mois après les travaux, et moi, deux mois après. Les filles devraient naître la semaine qui suivra!», dévoilait la comédienne en mars dernier.

Elle ajoutait: «Ça va me faire cinq petits-enfants en bas de trois ans et demi. Mon fils (Ludwig) a des jumeaux, Eliah et Joseph, qui ont eu trois ans en décembre!»





Psssst! Pierre Karl Péladeau nous a fait sourire le week-end dernier en publiant une magnifique photo de son petit prince dans les bras de sa maman, portant un adooooorable pyjama avec des cactus!





