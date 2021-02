Chantal Lacroix animera la nouvelle émission Demain tout est possible

Chantal Lacroix sera à la barre d'une toute nouvelle émission : Demain tout est possible!

Une fois de plus, avec son équipe, la célèbre animatrice fera une différence chez les gens du public. Cette fois-ci, Chantal Lacroix accompagnera des personnes qui ont envie de voir leur vie changer et de prendre une nouvelle direction.

Voici la description officielle de Demain tout est possible :

Dans chacun des épisodes de la série, une histoire est mise en lumière : celle d’une personne qui arrive à un moment charnière de sa vie, qui souhaite retrouver ses repères et renouer avec une meilleure version d’elle-même. Pour l’aider dans cette quête et ce cheminement, Chantal est appuyée d’intervenants et de spécialistes qui la guident dans son processus de transformation. Les participants ont tous un dénominateur commun : ils sont prêts à s’investir dans une démarche faite de plusieurs étapes et de belles rencontres. Leur aventure fera la démonstration que non seulement Demain tout est possible pour eux, mais qu’il l’est autant pour tous ceux qui voudront mettre en application les techniques ou méthodes qui auront été abordées.

Karine Paradis

La célèbre rouquine est très emballée par ce projet. Elle se réjouit aussi à l'idée de pouvoir aider les gens à changer leur vie.

Voici ce qu'a déclaré Chantal Lacroix dans un communiqué émis par TVA :

« Après avoir vécu une quête personnelle des plus enrichissantes, j’ai eu envie d’accompagner des gens dans la leur afin de les aider à se reconnecter à l’essentiel, car investir dans l’être plutôt que dans le paraître est la clé pour une existence plus satisfaisante. Les intervenants qu’ils rencontrent, les outils qu’on leur propose, les actions qu’ils posent transforment leur vie et pourraient aussi changer la vôtre… »

Pour l'instant, la date de diffusion n'a pas été annoncée.

Il est toutefois temps de vous inscrire, si vous avez envie de participer à l'émission! Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 mars 2021 pour écrire à la production à l’adresse suivante : aventureinspirante@trioorange.com.

