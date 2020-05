Chantal Lacroix dévoile son corps et parle d'acceptation de soi dans Maintenant ou jamais

Depuis sa récente rupture, Chantal Lacroix a décidé de faire des changements importants dans sa vie. Elle raconte son parcours dans sa toute nouvelle émission Maintenant ou jamais à Canal Vie!



Ayant le désir de sortir de sa zone de confort, la populaire animatrice a accepté de poser nue. Lorsque son équipe lui a proposé l'idée, elle a aussitôt refusé. Mais après avoir réfléchi, elle a pris la décision de relever le défi. On pourra voir le résultat ce soir à 21h sur les ondes de Canal Vie.



«Je suis imparfaite mais je suis parfaitement moi. Ce soir à 21h à Canal Vie c’est la diffusion de mon 2e épisode dans le cadre de la série « Maintenant ou jamais ». Le sous-titre est… Oser. Et croyez-moi j’ose… je le fais d’abord pour moi, pour m’assumer davantage et je le fais ensuite pour passer un message. Tous les corps sont beaux. Et plus nous afficherons sur les pages couvertures de magazine des corps différents plus cela deviendra une normalité. Bien hâte de vous lire après la diffusion de cette série documentaire qui filme ma quête du bonheur. Et après la lecture de vos nombreux commentaires suite à la diffusion du premier épisode, je sens que je suis loin d’être seule dans cette quête de bien-être, en ce moment», explique la vedette sur les réseaux sociaux.



Wow! Elle est renversante!



On peut voir d'autres clichés de cette magnifique séance dans la vidéo ci-dessous :





Encore une fois, Chantal Lacroix nous inspire avec sa confiance et sa grande humanité! Ne manquez surtout pas Maintenant ou jamais ce soir à Canal Vie!



La femme d'affaires s'est récemment confiée à propos de sa séparation dans un touchant texte partagé sur Facebook. En bons termes avec son ancien conjoint, elle forme une belle équipe avec lui pour le bien de leur fille!



Vous aimerez aussi :