Chantal Lacroix n'a pas l'impression d'être appréciée à sa juste valeur

Chantal Lacroix était de passage à La vraie nature ce dimanche. Dans une entrevue émouvante, la populaire animatrice s'est confiée de façon très honnête sur son parcours professionnel.



Lorsque Jean-Philippe Dion lui a demandé si elle croyait être reconnue à sa juste valeur par le public et le milieu, cette dernière a répondu franchement : «Si je suis sincère, je te dirais que non. Comprenez-moi, je n'ai pas besoin de reconnaissance pour faire ce que je fais. Ma mère me disait tout le temps : "je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas en nomination dans les galas Artis. Tu fais tellement des shows avec Monsieur et Madame Tout le monde." [...] Je ne me plains pas le ventre plein. Honnêtement, j’ai un métier, je travaille, je gagne bien ma vie, mais ça ne vient pas facilement, je pense que c’est plus ça que je trouve des fois essoufflant.»





La productrice a partagé un message à ses abonnés sur les réseaux sociaux tout juste avant la diffusion de l'épisode dimanche soir dans lequel elle avoue avoir vécu de grands bouleversements récemment.



«L’émission La vraie nature à laquelle j’ai participé et qui sera diffusée dimanche soir marque un grand tournant pour moi. La vérité, c’est que sa diffusion me stresse particulièrement. Lorsque je l’ai enregistrée, je traversais une période de grande vulnérabilité. En temps normal, j’aurais probablement souhaité m’isoler, mais comme ça faisait trois ans que Jean-Philippe me demandait de participer à son émission, j’ai accepté son invitation. J’aime vraiment beaucoup Jean-Philippe Dion. C’est un bel être humain, un excellent intervieweur et j’adore son émission.

Finalement, j’ai vécu un week-end qui m’a fait grand bien. Pascale Bussières et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques sont des êtres humains fantastiques! Ça été des rencontres enrichissantes qui ont contribué à faire de ce week-end une expérience mémorable.

Mais ce qui me stress c’est que j’étais dans un état d’esprit tellement particulier… que je ne me souviens même pas de ce que j’ai dit. Ça vous donne une idée! C’est la première fois que ça m’arrive.

Je sais par contre dans quel état d’esprit je me trouvais. Je me souviens d’avoir été dans un état d’ouverture, d’intégrité et totalement dans le moment présent. C’est la force de ce show qui a l’art de susciter une grande authenticité. J’ai vécu de grands bouleversements ces derniers temps. Je suis en processus de changement.

La vraie nature a marqué un point tournant. J’ai été confrontée à moi-même. Après tous les changements que j’ai vécus, cette émission m’a donné l’impulsion nécessaire pour prendre soin de moi. Jean-Philippe a eu l’art de me poser des questions qu’on ne m’a jamais posé. D’une certaine manière, cette émission officialise le processus que j’ai entrepris. Je m’expose, je partage mes états d’âme, je me mets à nu et j’assume pour mieux avancer.»





Comme toujours, Chantal Lacroix nous inspire avec sa grande humanité. On adore sa franchise.



