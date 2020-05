Chantal Lacroix se confie sur sa rupture : «On fait une bonne équipe pour notre fille»

La nouvelle émission de Chantal Lacroix, Maintenant ou jamais, sera diffusé dès ce soir sur les ondes de Canal Vie.



La populaire animatrice s'ouvrira sur un moment important de sa vie alors qu’elle choisit de se séparer. Dans sa quête pour se retrouver, elle rencontrera des femmes qui ont osé le changement ainsi que des spécialistes qui sauront l’outiller et guider sa réflexion.



À quelques heures de la grande première, Chantal Lacroix s'est confiée sur sa rupture dans un touchant message partagé sur sa page Facebook : «Ce qui nous est arrivé est le lot de bien des couples. Je l’ai toujours dit et je continue à l’affirmer haut et fort : Denis est un homme magnifique avec lequel je m’entends toujours aussi bien. C’est un papa formidable avec qui j’ai la chance d’avoir une belle relation, on fait une bonne équipe pour notre fille car tous les deux nous voulons son bonheur.»



Chantal Lacroix précise qu'elle n'a pas tourné cette nouvelle émission pour se mettre à l'avant-plan, mais plutôt parce qu'elle était convaincue que son histoire pourrait en toucher plusieurs.



«Ceci dit, je vous présente ma quête, mais j’aurais pu mettre à l’écran la quête de n’importe quelle femme qui ressent le besoin de faire le point sur sa vie et de se questionner sur la suite des choses. Je n’ai pas tourné cette série avec le désir de me mettre à l’avant-plan, mais je l’ai fait parce que je suis convaincue qu’elle en touchera plusieurs. Autour de moi, plusieurs amies étaient à la croisée des chemins, se sentaient interpellées par ce que je vivais, d’autres encore avaient amorcé leur propre réflexion pour être plus heureuses dans leur vie. Parfois, une séparation, une perte d’emploi, la maladie, un deuil nous obligent à nous repositionner, à réfléchir à la manière de poursuivre notre vie. Je pense que c’est aussi légitime de se remettre en question en pleine quarantaine ou cinquantaine. C’est ce qu’on appelle la crise du milieu de vie. C’est une étape normale, une opportunité de réinventer notre vie afin qu’elle corresponde encore plus à nos valeurs, nos rêves et nos désirs. Quand on réalise que le temps presse, qu’on n’a plus toute la vie devant soi, et que celle-ci a une date de péremption, c’est évident qu’une mise au point s’impose avant qu’il ne soit trop tard.

Cette quête qui est la mienne, j’ai choisi de la vivre intensément avec toute mon authenticité, mon intégrité et ma vulnérabilité. Et si au final j’ai décidé de la partager en toute transparence et humilité, c’est parce que je crois que plusieurs vont se reconnaître à travers ce que je vis et qu’elle peut être je l’espère, autant bénéfique pour vous qu’elle l’a été pour moi.»



Revoyez ci-dessous la bande-annonce remplie d'émotions de nouveau docu-réalité de la vedette :



Ne manquez pas Maintenant ou jamais dès ce soir à 21h sur les ondes de Canal Vie!

