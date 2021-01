Chantal Lacroix: un moment mère-fille très touchant à 1res fois!

Chantal Lacroix était l'une des deux vedettes invitées à l'émission 1res fois, jeudi soir.

Véronique Cloutier et son équipe ont préparé une surprise de taille avec la fille de l'animatrice, Camly.

Cette dernière a enregistré une vidéo YouTube dans laquelle elle réagit aux différents looks de sa mère au début de sa carrière!

Non seulement la fillette de 10 ans a hérité du talent d'animation et de la répartie de sa célèbre maman, mais elle est hilarante!

Chantal Lacroix, qui ne s'attendait pas du tout à recevoir ce bien-cuit de la part de Camly, a ri aux larmes tout au long de la capsule.

Et pour couronner le tout, sa fille est venue la rejoindre sur le plateau de tournage! Un grand moment mère-fille qui restera gravé à jamais dans leur mémoire!

On vous invite à revoir ce segment de 1res fois sur ICI Tou.tv à la cinquième minute de l'émission.

Au cours de l'entrevue accordée à Véronique Cloutier, Chantal Lacroix a affirmé que sa belle Camly était sa « mini-moi » :

« J’ai l’impression que c’est mini-moi! Dans toute l’empathie qu’elle a. Dans son petit groupe d’amis, ils l’appellent la ‘maman’, parce qu’elle est toujours là, elle ne veut pas les conflits, elle ne veut pas les chicanes. Elle aide beaucoup à l’école, quand il y a de l’intimidation, elle intervient! Elle est comme moi! »

En plus de s'ouvrir sur sa relation avec sa fille et de la voir débarquer sur le plateau, la populaire rouquine a aussi eu une autre surprise de taille : un montage photos et vidéos de sa jeunesse avec sa famille.

Un moment d'émotion qui l'a émue aux larmes :

