Charles d'OD Chez Nous a aussi tenté sa chance à Célibataires à boutte!

Le beau Charles ne laisse personne indifférent cette saison à Occupation Double Chez Nous.

D'ailleurs, Charles Montigny semblait bien décidé à avoir son 15 minutes de gloire dans la dernière année puisque le beau brun de 27 ans a tenté sa chance dans trois émissions de télé sur trois chaînes différentes dans les derniers mois!





Outre OD Chez Nous, l'entrepreneur web et conférencier de Baie-Comeau a tenté sa chance à l'émission Dans l’œil du dragon en demandant un investissement de 100 000$ pour sa Clinique Virtuelle, spécialisée en intervention psychosociale et qui offre un service accessible et des solutions concrètes en ligne. Charles n'est toutefois plus actionnaire de l'entreprise depuis le printemps dernier.



Radio-Canada



On a aussi pu voir Charles dans le deuxième épisode de la série documentaire Célibataires à boutte, diffusé à Canal Vie mercredi dernier: on y apercevait l'entrepreneur jouer au football lors d'une double date, laissant finalement son numéro de téléphone à l'une des candidates! Programmez vos enregistreurs numériques puisque Charles reviendra dans l'émission lors de la 4e émission (dans deux semaines), puisque Marie-Joëlle ne sera pas indifférente au charme de l'entrepreneur!



Canal Vie

Canal Vie

Canal Vie

On se demande bien ce que son ex-amoureuse pense de tout ça... Rappelons que Charles était en couple et vivait avec sa blonde du moment lorsqu'il a passé les auditions d'Occupation Double cet l'été. C'est justement l'un de ses amis qui a appris la nouvelle à la pauvre femme de son confinement en vue de l'aventure...

Ce dimanche, sur Noovo, on nous promet TOUTE une émission avec une twist jamais vue à OD auparavant! Si vous voulez de l’action, vous serez servi! Un nouveau candidat fera son entrée dans l’aventure. C’est aussi au tour d’une fille de quitter! Voyez les premiers rapprochements, les premiers triangles amoureux et les premières chicanes de la saison!

Pssst! Un malentendu avec Naadei amènera Julie aux larmes...



