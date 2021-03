Charles d'OD Chez Nous commente la relation amoureuse de son ex Éloïse

Dimanche dernier, la belle Éloïse Lafrenière prenait tout le monde par surprise en dévoilant qu'elle avait retrouvé l'amour, partageant du même coup un cliché plus qu'adorable de son nouvel homme et elle (Étienne Paquin, un ex-candidat d'OD Portugal) en train de s'embrasser!





Alors que l'on croyait que les amoureux étaient tombés sous le charme pendant la pandémie, après l'aventure d'Éloïse à Occupation Double Chez Nous, on a appris hier soir que les tourtereaux se connaissaient non seulement déjà avant OD... mais, qu'ils se fréquentaient!

Rapidement, les fans d'Occupation Double Chez Nous ont été piqués par la curiosité et se sont empressés d'écrire à Charles Montigny, avec qui Éloïse était en couple pendant son aventure d'OD, afin de connaître sa réaction sur la nouvelle relation de son ex-copine!



Instagram Charles Montigny



Charles s'est donc confié dans ses stories Instagram sur le sujet:

«J'ai reçu déjà pas mal de questions par rapport à ça. Normalement, je n'aurais pas répondu à ce genre de questions-là au sujet de ma vie privée, mais là, puisque c'est OD... ce n'est pas vraiment privé, donc je vais vous dire ce que j'en pense! T'sais, à OD, ce sont des conditions qui nous permettent de développer des sentiments et des émotions très rapidement. Je pense qu'Élo et moi, on n'aurait jamais été en couple si on ne s'était pas rencontrés à OD. Quand on est sortis, on a vécu des épreuves qui étaient difficiles, chacun de notre côté, et je pense que notre équipe, notre duo, notre chimie n’ont pas été très fonctionnels. Ça n'a pas été très bon pour nous. Donc, on a décidé de se séparer. Et ça fait un moment déjà que j'ai fait mon deuil de cette relation-là. Donc, est-ce que ça me dérange? La réponse est non! Je pense qu'Étienne a été très supportant pour Éloïse avant et après l'aventure, et je pense que c'est une bonne façon de rendre quelqu'un amoureux, amoureuse. Donc, je suis content pour eux!»

Voilà qui est clair! Au passage, Charles précise qu'il ne répondra à aucune autre question par rapport à cette situation!





