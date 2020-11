Charles d'OD Chez Nous dévoile son énorme nouveau tatouage à l'avant-bras

Avez-vous dit nouveauté?

Charles Montigny a ajouté un impressionnant tatouage à sa collection cette semaine et il a dévoilé le tout à ses followers!

L'entrepreneur web et conférencier, qu'on a pu connaître dans la cuvée d'OD Chez Nous cette saison, est allé faire un petit tour au studio MINK tattoo et il est ressorti de là-bas avec une superbe création réalisée par le propriétaire en chef, l'artiste INKREDIBLE.

Voici le résultat, qui est plus qu'imposant, et qui se retrouve sur l'avant-bras de Charles! Est-ce que Charles a un petit faible pour l'Égype antique et ses pharaons?



La semaine dernière, Charles a déclaré son amour à Éloïse dans un magnifique texte partagé via ses réseaux sociaux:

«J'pensais que j'avais peur de rien...



Avant d'entrer officiellement dans l'aventure OD, on devait passer une évaluation psychologique. À un moment, la psychologue m'a posé la question : de quoi as-tu peur dans la vie ?



J'ai répondu que je n'avais peur de rien ; j'ai peur de rien parce que j'ai vécu plein de choses pas l'fun dans ma vie, pis j'ai toujours trouvé une solution pour m'en sortir, j'me suis jamais laissé abattre. Donc je ne laisse pas les peurs hanter mon esprit conscient parce que je me dis que ça sert à rien...



Mais c'est la relation avec Éloïse qui m'a permis de réaliser que j'avais une peur insconsciente bien présente dans ma vie. J'avais peur d'être en amour.



Bizarre en ! Peur d'être en amour.



J'avais un bloquage. J'avais inscrit dans mon insconscient que je n'étais pas bon en amour. Que ça me faisait perde le contrôle sur mes émotions. J'avais l'impression que si moi j'aimais, l'autre personne ne serait pas en amour comme moi. J'avais peur de me faire des attentes et d'être déçu. J'avais l'impression risquais d'être blessé si j'étais en amour.



Aussi, quand on est amour, on baisse les gardes, nos pires défauts comme nos plus belles qualités remontes à la surface. Et moi, je me sens souvent comme une petite bête sauvage que personne ne peut comprendre. J'avais l'impression que mes défauts étaient difficiles à porter dans une relation.



Avec Elo, j'me sens compris. Elle rend tout ça facile et ça permet de mettre mes peurs de côté. J'ai même l'impression qu'elle aime ça, mon petit côté sauvage. Je pense aussi qu'on s'aime égal, que c'est vraiment réciproque. C'est incroyable de vivre ça. On est deux personnes imparfaites qui se permettent d'être elles-mêmes pis de s'aimer sainement et simplement.



Et toi, as-tu déjà eu peur d'être en amour ?❤️ [sic] »



D'ailleurs, après avoir fait jaser de lui dans l'émission, le «leader autoproclamé» d'OD Chez Nous a décidé de faire une petite introspection de soi!

«Mais qui est responsable de mes problèmes? 🤔



Je t’assure que je ne parlerai pas de OD encore longtemps, mais j’avais envie de te partager ma réflexion par rapport la gestion de mes problèmes à la suite de mon passage dans l’émission.



J’ai rapidement réalisé que ce n’est pas la production qui m’empêche de montrer qui je suis vraiment via les médias sociaux. Ce ne sont pas les humoristes qui ont profité de mon image pour faire rire les gens qui me privent d’une bonne réputation. Ce ne sont pas les personnes qui me détestent, sans me connaître vraiment, qui m’empêchent de faire du contenu de qualité et de continuer à travailler fort pour atteindre mes objectifs dans la vie. La seule personne qui peut me ralentir, la seule personne qui peut me nuire, c’est moi !



La seule personne qui peut demander de l’aide si j’en ai besoin, la seule personne que je contrôle, la seule personne qui peut mettre en place des solutions pour régler mes problèmes, c’est moi. La seule personne qui est responsable de mes problèmes, c’est moi !



C’est la même chose pour toi. Je ne dis pas que c’est ta faute si tu vis des difficultés, mais je pense que ça relève de TA responsabilité de sortir de tes problèmes. Et là encore, je ne dis pas que tu dois tout faire seul. C’est important de savoir demander de l’aide lorsqu’on en a besoin, ça fait partie de ce qui relève de ta responsabilité.🙏



Combien de 1 à 10 pour mon meme le grand leader des memes @pin2000 ? 😏 [sic]»

À une semaine de la finale, les 4 derniers couples de la saison d’Occupation Double Chez Nous commencent à s’inquiéter pour les prochaines éliminations!



Comment réussiront-ils à s’éliminer entre eux? Capitaine Rebondissement annoncera une twist importante ce dimanche qui viendra chambouler le cours des prochains épisodes!



