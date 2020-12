Charles d'OD Chez Nous partage une vidéo virale abordant le membre masculin!

Charles a définitivement terminé sa pause des réseaux sociaux!

Après avoir dévoilé ses abdos d'acier, le leader autoproclamé d'OD Chez Nous a pris sa page Instagram d'assaut pour parler d'un sujet qui lui tient à coeur et qui est trop rarement abordé par les hommes: les pénis!

Puisque parler du sexe masculin est encore tabou chez beaucoup d'hommes, Charles a décidé de faire une petite vidéo sur le sujet tout en ouvrant la conversation sur plusieurs mythes associés à la sexualité des hommes.

« Parlons de pénis 🍆



Boyz, c’est le temps qu’on s’inspire des femmes; du processus de compréhension et d’acceptation de leur corps et de leur sexualité. C’est le temps qu’on parle de sexe et de pénis.



❌Mythe #1 : Le gland est la partie la plus sensible du corps de l’homme.



❌Mythe #2 : L’orgasme de l’homme et l’éjaculation c’est la même chose



❌Mythe #3 : Le stress ne peut pas empêcher (mécaniquement) l’érection.



❌Mythe #4 : La longueur des pieds détermine la longueur du pénis.



❌Mythe #5 : Un pénis bandé pointe toujours vers le haut.



❌Mythe 6 : Il est possible de contrôler son érection et le moment de l’éjaculation par la pensée.



Bien entendu, il ne faut pas considérer cette vidéo comme complète. Il y a plusieurs autres mythes sur le pénis et la mécanique sexuelle masculine. Mon objectif avec la vidéo est de promouvoir le processus de compréhension et d’acceptation du corps.



Special thanks à @alexis_stlaurent pour l'aide au montage.🔵», dévoile Charles.







