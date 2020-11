Charles Lafortune: une photo souvenir de la star devient virale!

Avez-vous déjà regardé Charles Lafortune et trouvé qu'il ressemblait à Ludovick Bourgeois?

Si cette comparaison vous semble farfelue, attendez de voir une photo souvenir de l'animateur et comédien! Sur Instagram aujourd'hui, Charles Lafortune a dévoilé un cliché qui a été pris lors d'un tournois de hockey quand il était beaucoup plus jeune.

Sous la photo, des dizaines d'internautes ont souligné qu'au premier coup d'oeil, ils étaient certains que c'était Ludovick Bourgeois!

Voici la photo en question en question :

« Wow... quand quelqu’un fait le ménage de ses photos et m’envoie ça! #throwback »

À titre de comparaison, voici une photo de Ludovick Bourgeois :

Karine Paradis

On doit admettre qu'il y a une certaine ressemblance!

Voici quelques-uns des commentaires partagés par les fans de Charles Lafortune sous sa photo :

« On dirait Ludovik Bourgeois »

« Non mais, Ludovick Bourgeois est-il ton fils hahaha? »

« Tu ressembles à Ludovick bourgeois la dessus je trouve »

Êtes-vous d'accord avec eux?

Karine Paradis

Dans un tout autre ordre d'idées, Charles Lafortune et son amoureuse Sophie Prégent ont récemment lancé la Fondation Autiste & majeur!

Au moment d'annoncer la mise sur pied de cet organisme, les célèbres amoureux ont déclaré que c'était « la cause qui les avait choisis » et non l'inverse. Comme vous le savez, ils sont parents de Mathis, un jeune homme autiste.

La fondation aura comme mission d’améliorer la qualité de vie et l’intégration des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans la société en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l’éducation. Pour en savoir plus et faire un don, visitez le site officiel de la fondation.

Vous aimerez aussi: