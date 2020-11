Charles d'OD Chez Nous dévoile ses abdos d'acier sur une photo sexy!

Attention, c'est chaud!



Le beau Charles Montigny d'OD Chez Nous a dévoilé une photo très sexy, cette semaine, sur Instagram!



Sur le portrait en question, l'ex-vedette de téléréalité dévoile ses abdominaux d'acier lors d'une séance d'entraînement au gym.



Voici le cliché en question :



Après avoir pris une pause des réseaux sociaux suite à l'annonce de sa rupture avec Éloïse, le jeune homme semble aller beaucoup mieux. Rappelons que les deux candidats ont précisé qu'ils sont en bons termes malgré tout. Tant mieux!



Charles a partagé un texte inspirant à ses milliers d'abonnés un peu plus tôt cette semaine : « À la personne qui a l'impression de ne pas avoir grand chose à offrir.



Parfois, t'as l'impression que t'as rien à offrir, que t'es pas intéressant. Tu n'es pas vraiment satisfait de toi, t'aimerais être différent.



Ça t'arrive d'être distant, de t'éloigner de tes rêves, de tes passions pour éviter de te dévoiler, pour éviter de faire des erreurs.



Je vais être honnête avec toi…



T'es une bonne personne et t'es pas mal plus intéressante que tu penses. T'as juste besoin de temps pour faire confiance, pour te sentir à ta place.



Prends tout le temps que t'as besoin pour arriver à tes objectifs, n'accepte jamais de te faire dénigrer et ne prends pas les critiques personnellement. Y'a personne de parfait, crois-moi.



En finissant, j'ai un gros service à te demander. Je le sais que ce n’est pas facile pour toi, mais j'aimerais que tu prennes soin de toi comme tu prends soin des autres. »



Ne manquez pas la grande finale d'OD Chez Nous ce dimanche sur Noovo! Jay Du Temple, les 3 couples finalistes et tous les anciens candidats seront en direct du Grand Quai du Port de Montréal. C’est devant leur famille rapprochée que les finalistes apprendront qui remportera le grand prix!



Qui de Carl et Andréanne, Jamie et Stacey ou Noémie et Vincent seront les grands gagnants? Les paris sont ouverts!





