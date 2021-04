Charlotte Aubin dévoile une photo en coulisses du tournage de Virage!

Charlotte Aubin sera la vedette de Virage, une nouvelle fiction qui sera présentée cet automne à Noovo!



La série est librement inspirée de la vie d’une douzaine d’athlètes olympiques et professionnels, dont la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais qui agit à titre de consultante au contenu sur le projet.



La comédienne jouera Frédérique Lessard, triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste, prend sa retraite et décide du même souffle de quitter son conjoint (Émile Schneider) avec qui elle avait prévu la parfaite après-carrière: fonder une famille. Face au vide, elle découvrira que la vie n’est pas une course dont on peut contrôler l’issue et devra apprendre à vivre sans performer.



Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend, Charlotte Aubin a dévoilé une photo en coulisses du tournage.



Voici le cliché de la vedette sur la patinoire :



Les acteurs Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel feront également partie de la distribution.



Les textes de Virage sont écrits par Kim Lévesque-Lizotte (Les Simone) et

Marie-Hélène Lebeau-Taschereau (Conseils de famille), appuyées par Louis Morissette à la script-édition. C’est Catherine Therrien (Fourchette, District 31) qui signe la réalisation.







La série de huit épisodes de 60 minutes verra le jour à l’automne.



On a vraiment hâte de voir ça, et toi?



