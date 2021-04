Charlotte Legault de District 31 visée par un détracteur du premier ministre!

Charlotte Legault a dénoncé deux commentaires haineux reçus sur son compte Instagram, aujourd'hui!

Une dame prénommée Ana a écrit ces messages d'insultes sous des publications de l'interprète de Miss BBQ dans District 31.... et la détractrice semble s'être trompée de cible!

En effet, l'internaute s'adresse à Charlotte Legault insultant « son père », soit le premier ministre François Legault!

Outre le fait qu'il soit inacceptable d'insulter gratuitement qui que ce soit sur le web, il y a un bémol : la comédienne n'est pas la famille du premier ministre du Québec!

Charlotte Legault a répondu publiquement à cette dame en précisant que non, François Legault n'est pas son père, mais bien son cousin!

Voici la publication de l'actrice québécoise :

Charlotte Legault sur Instagram

On ignoraient qu'ils étaient dans la même famille!

Cela dit, on espère que cette détractrice pèsera ses mots avant de les publier à tout vent sur Instagram!

Sur une note plus joyeuse, Charlotte Legault a récemment dévoilé une superbe vidéo musicale dans laquelle elle reprend un succès d'Elvis Presley. Voici sa douce reprise de la chanson The Wonder of You :

On vous invite à suivre la star québécoise sur Instagram!

