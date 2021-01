Chloé Charlebois de L'Amour est dans le pré est en couple!

Alerte au nouveau couple!

Vous souvenez-vous de la jolie Chloé, qui a tenté de gagner le coeur de l’agriculteur controversé Hugues dans la dernière saison de L’Amour est dans le pré?





Eh bien, la belle brunette n’est plus un coeur à prendre! C’est via Instagram que Chloé Charlebois nous a présenté sa nouvelle flamme, qui amènera assurément un peu de douceur à sa nouvelle année en commencement!

«Au moins 2021 ✨Ça Promet ✨ #montsthilaire #radonnée #bonneannee2021 #amoursantebonheur», dévoile Chloé aux côtés de son homme, l'électricien Dominic Senécal, lors d’une promenade en nature pour grimper le Mont Saint-Hilaire!





Longue vie aux tourtereaux!

Chloé sera d’ailleurs plus qu’occupée dans les prochains jours puisqu’elle vient de lancer son tout nouveau projet: son entreprise de torréfaction de grains de café, Za & Klo Les Torréfactrices!



Instagram Chloé



C’est ce jeudi 20 h que débute la 9e saison de L'Amour est dans le pré! Katherine Levac, accompagnée des cinq agriculteurs de cette édition, s’amène sur Noovo et Noovo.ca pour vous faire vivre des moments authentiques et attachants. Dès jeudi, soyez au rendez-vous pour une nouvelle saison riche en émotions et faites la connaissance d’Alex, Denis, Julien, Marc-Antoine et Martin. Lors de ce premier épisode plus intime, vous en apprendrez davantage sur leurs démarches ainsi que sur ceux et celles qui ont attiré leur attention parmi les nombreuses lettres reçues. Dès le prochain épisode, et ce pour deux semaines, voyez l’importante étape des speeds dating!



