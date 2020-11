Cintia d'OD Chez Nous déstabilise Julie Snyder en lui montrant ses fesses

Cintia et Marjorie étaient tout feu tout flamme sur le plateau de tournage de la Semaine des 4 Julie, jeudi dernier. Les amoureuses, qui ont été éliminées jeudi dernier de l'aventure d'OD Chez Nous par Jamie et Andréanne, filent toujours le parfait amour après trois semaines passées ensemble dans la maison des exclus!





Premier couple du même sexe, Marjorie et Cintia ont marqué l'histoire d'Occupation Double! Les filles sont revenues sur leur parcours polarisé en entrevue avec Julie et se sont ouvertes sur leur attirance pour les filles. Le couple était d'ailleurs cute à la puissance mille lorsque Cintia a confié que Marjorie avait rencontré son fils Léo pour la première fois et que le petit garçon leur a dit: «J'ai deux mamans!».

Le moment le plus drôle de l'entrevue reste clairement lorsque Cintia s'est confiée sans gêne sur ses multiples chirurgies: chirurgie aux seins, liposuccion haute définition au ventre et chirurgie aux fesses... Curieuse, Julie Snyder a voulu en savoir plus sur sa chirurgie aux fesses! Il n'en fallait pas plus pour que Cintia se lève d'un bond et lui montre le résultat.



Surprise, Julie Snyder s'est cachée par réflexe et s'est écriée, hilare: «Oh mon Dieu! Je n'ai pas vu grand-chose, mais c'était bien fait!»

Pour voir l'entrevue au complet, c'est par ici!





Cintia s'est d'ailleurs confiée à coeur ouvert sur son aventure et sur la rencontre de celle qui a changé sa vie, dans une lettre intitulée «la Cintia d'OD Espagne que vous connaissez a beaucoup changé»!

«Quelques semaines avant le début de la saison OD Chez Nous, j’ai reçu l’appel de la productrice, Valérie Dalpé, qui souhaitait que je me joigne à l’aventure OD qui devait se dérouler au Brésil. En raison de la pandémie de la COVID-19, l’équipe a décidé que cette année, ça se passerait «CHEZ NOUS»!

La Cintia d’OD Espagne que vous connaissez a beaucoup changé: je suis maman d’un petit garçon de 4 ans, Léo, qui remplit ma vie de bonheur et d’amour. Vous l’avez sans doute remarqué, je prends les choses avec beaucoup plus de légèreté, mais sans perdre mon sens de l’humour! Je suis brésilienne, maman ou pas !

En arrivant dans les maisons, j’ai rapidement eu le syndrome de l’imposteur: est-ce que je méritais ma place? Est-ce que les autres candidats allaient accepter que je la prenne alors que j’avais déjà gagné OD Espagne? J’ai fini par me prêter au jeu en développant de nouvelles amitiés et intérêts, malgré le fait que mon enfant me manquait. Lors du premier souper d’élimination, j’ai senti que mon sens de l’humour et ma spontanéité charmaient l’ensemble des candidats et j’étais heureuse de constater que Jay semblait réceptif à ceux-ci. Je sentais que j’avais enfin une place. Ne manquait plus que l’amour!

Les couples étaient déjà affichés, ne nous laissant que très peu d’options. Kevin m’a donc proposé de former un couple-amitié OD. Je suis une femme qui s’attache rapidement aux gens qui m’entourent. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. On va se le dire, Kevin est pas mal cute et il me démontrait tout de même son intérêt. Ce que j’ai confondu pour un intérêt amoureux était en réalité un intérêt physique.

Je suis old school, je m’attache aux gens que j’embrasse! Sans compter qu’à OD, nos sentiments sont « fois 1000 »!

J’en reviens à Marjorie et son sourire plus lumineux qu’une lanterne. Meu Deus ! Elle a le regard le plus perçant et sexy de la planète. Elle pourrait fournir toute la lumière nécessaire aux avions en vols de nuit !

Plus sérieusement, notre voyage m’a éclairée sur le fait que je m’intéresse vraiment aux filles. J’ai compris que j’étais pansexuelle ! Marjorie est une femme fantastique et j’aime son esprit libre, la complicité que nous avons développée, nos séances de fous rires, sa gentillesse, sa douceur, mais surtout j’aime sa folie. Les deux, on se comprend et on se respecte !

Notre aventure OD s’est terminée en chalet d’exclus avec mon fils, Léo, ainsi que notre nounou, Arielle. Léo dit qu’il a 3 mamans ! On s’occupe de lui, on écoute des films et chacune a sa tâche : Marjorie boit du Guru pendant qu’Arielle cuisine et que je fais la vaisselle ! Dans le fond, c’est elle la gagnante d’OD ! Hahaha !

Alors j’ai accepté de retourner dans cet univers où tout est imprévisible, mais à une seule condition : que je puisse voir mon fils via zoom à raison d’une fois semaine et que nous puissions passer les semaines d’exclus ensemble. Bref, j’ai dit « oui » encore une fois.

Mon but, en acceptant de retourner à OD, c’était de vivre de bons moments, de développer des amitiés, de rire et de faire rire ! Bon, j’ai pleuré aussi, mais ce n’est pas grave : j’ai plus fait rire que j’ai fait pleurer !

Lors du tapis rouge des anciens, j’étais nerveuse. J’ai demandé des shooters pour m’aider à relaxer avant d’embarquer sur le stage habillée de ma superbe longue robe et de mes talons sans fin. Toute une opération de gymnaste !

J’ai défilé devant les candidats de la maison mixte et tout de suite, j’ai flashé sur la beauté de Marjorie: quel sourire éblouissant ! Par contre, je ne savais pas si, comme moi, elle était intéressée par les filles. Était-ce possible de tomber en amour avec une fille? Par le passé, j’ai eu des aventures avec des filles, mais jamais je ne suis tombée en amour avec une fille. [sic]»



