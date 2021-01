Cintia d'OD Chez Nous dévoile une sublime photo en bikini au Brésil

Cintia de Sa a partagé une superbe photo d'elle en maillot de bain, hier sur Instagram!

La plantureuse candidate d'OD Espagne et OD Chez Nous fait tourner toutes les têtes sur sa plus récente photo partagée via Instagram, en direct de São Paulo, au Brésil.

«Back to my roots, Brazil... si magnifique... 🇧🇷

#brazil #nature #beatifulplace #beach #camburizinho #barradouna #litoral #saopaulo #myroots», dévoile-t-elle à ses 113 000 abonnés!





La jolie Brésilienne, qui est maintenant un coeur à prendre, a annoncé en début de mois qu'elle quittait le Québec avec son fils Leo pour aller rejoindre sa famille au Brésil pour une durée indéterminée. Rappelons que ce départ a été extrêmement éprouvant pour la maman et son fiston, il y a quelques semaines.



Après son aventure à OD Chez Nous, la pétillante jeune femme a avoué en entrevue qu'elle avait couché avec une ancienne candidate à Occupation Double Espagne en 2013.

Pssst! Beatrice Bouchard a aussi mis du soleil dans notre fil d'actualités Instagram en publiant une photo d'elle plus que sexy sous le soleil du Mexique.



