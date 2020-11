Cintia de Sa avoue avoir couché avec une candidate à OD Espagne, en 2013

Aïe, aïe, aïe! Attention, c'est CHAUD!

Cintia de Sa fait désormais partie de nos candidates «cul de coeur» à travers les multiples saisons d'Occupation Double!



La semaine des 4 Julie



La belle Brésilienne, qui a craqué pour Marjorie dans l'édition en cours d'OD Chez Nous, file le parfait amour avec elle depuis leur élimination. Alors que le public a découvert la pansexualité (être attiré sentimentalement ou sexuellement par quelqu'un de n'importe quel sexe ou genre) de Cintia durant les dernières semaines, il n'est pas question de nouveauté pour la principale intéressée.

À lire aussi: Cintia déstabilise Julie Snyder en lui montrant ses fesses!

En effet, Cintia a confié plusieurs fois - pendant l'aventure OD Chez Nous et en entrevue par la suite - qu'elle avait eu des blondes par le passé... Toutefois, ce qu'on ne savait pas, c'est que la pétillante Brésilienne a eu des rapprochements avec une ancienne candidate à Occupation Double Espagne en 2013.

Ça, c'est ROCAMBOULESQUE!!!





En entrevue avec Marie-Lyne Joncas vendredi dernier, Cintia a dévoilé des détails pas mal croustillants sur les ondes de Rouge FM! C'est lorsque Marie-Lyne lui a posé la question «Avez-vous pris une douche ensemble pendant l'aventure, Marjorie et toi?» que Cintia a raconté toute l'histoire...

«C'est dans mon année en Espagne que j'ai pris une douche avec une fille. Pendant qu'on était dans la maison des filles. Ça s'est passé avec une fille et ils ne l'ont pas montré à la télé!»

Très excitée d'avoir déniché un scoop, et totalement hilare, Marie-Lyne lui a demandé de qui il s'agissait!

«On a baisé ensemble, oui. C'est pendant que les filles dormaient. C'était Vanessa, tu te rappelles de Vanessa?», a confié Cintia.

«Celle avec les grands cheveux? Mon Dieu, je la suis sur Instagram, tu viens de dropper une bombe...», a répondu Marie-Lyne, totalement crampée.

«On était toujours collées, on se faisait des câlins... Là, je me disais «hey, provoque-moi pas!» Puis, elle est rentrée dans la douche, je suis rentrée dans la douche, on s'est pognées, on est allées dans le lit, les filles dormaient et ça s'est passé comme ça! C'est arrivé juste cette fois-là! C'est ça qui est drôle parce que dans le temps, ils ne l'ont pas montré, ils n'ont pas voulu aborder ce sujet-là! Tu vois qu'en 7 ans, on a évolué vraiment beaucoup à la télé!»

Pour regarder l'extrait, rendez-vous à 18 minutes 20!





Au fait...



On se souvient que cette année-là, Vanessa avait fini l'aventure avec Cédric, alors que Cintia avait gagné OD Espagne avec Kaled.



Vanessa et Cédric - Noovo



D'ailleurs, Cintia avait pété une coche monumentale lorsqu'elle avait appris que Kaled l'avait trompée avec Anne-Sophie... et ce, même s'il n'avait «pas bougé»! Techniquement, ils se sont trompés tous les deux, si l'on comprend bien? Peace!





Psssst! Plus tôt aujourd'hui, on apprenait la rupture de Charles et Éloïse...



Vous aimerez aussi: