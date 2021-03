Cintia De Sà d'Occupation Double nous présente son nouveau chum!

ATTENTION! C'est chaud!

Cintia De Sà n'est plus un coeur à prendre!





Eh oui, la jolie Brésilienne de 35 ans a retrouvé l'amour et elle nous présente sa nouvelle flamme. C'est en direct du Brésil, où elle réside chez sa famille depuis les derniers mois, que la belle brunette s'est fait un nouvel amoureux!

La grande gagnante de la téléréalité québécoise Occupation Double en Espagne et candidate d'OD Chez Nous a dévoilé via Instagram d'adorables photos de son amoureux Cleber dos Santos et elle. Visiblement, le petit Leo est aussi en amour que sa maman avec le beau brun de 40 ans, qui est ingénieur électrique!



C'est juste nous ou son copain a des petits airs du chum de Britney Spears, Sam Asghari?!



La propriétaire du Spa Brasil à Brossard confie d'ailleurs qu'elle reviendra au Québec en mai prochain avec son petit Leo. Elle affirme aussi qu'elle souhaiterait que son homme la suive en voyage avec elle, afin de poursuivre son histoire d'amour avec lui. Dans le futur, elle aimerait idéalement diviser son temps de l'année entre le Québec et le Brésil afin que son amoureux et elle puissent voir leur famille plus souvent.



Tous nos voeux de bonheur aux tourtereaux! Vous êtes beaux à voir!



