Cintia De Sà d'OD Chez Nous dévoile sa nouvelle chirurgie esthétique

Cintia De Sà est très transparente avec ses fans et followers.

La grande gagnante de la téléréalité québécoise Occupation Double en Espagne et candidate d'OD Chez Nous s'est ouverte sans complexe ce week-end via ses réseaux sociaux.



Instagram Cintia de Sa



En effet, la jolie Brésilienne a répondu aux questions de plusieurs de ses abonnés, qui se demandaient ce qui lui était arrivé au menton depuis quelques jours. Présentement au Brésil, Cintia a alors répondu qu'elle était passée sous le bistouri afin d'améliorer la silhouette de son visage, afin de cacher une vilaine cicatrice de son enfance!

«Plusieurs personnes m’ont demandé ce qui est arrivé à mon menton, si je suis tombée... En fait, c’est une procédure esthétique que j’ai faite pour balancer le visage. J’en profite pendant que je suis au Brésil!», a dévoilé l'entrepreneure et maman du petit Leo via Instagram.



Instagram Cintia de Sa

Instagram Cintia de Sa

Instagram Cintia de Sa



Cintia mentionne au passage que ses bleus au visage devraient disparaître d'ici quelques jours, tout en nous dévoilant sa nouvelle tête, fraîchement sortie du coiffeur!



Instagram Cintia de Sa



Par le passé, Cintia s'est confiée sans gêne sur ses multiples chirurgies: chirurgie aux seins, liposuccion haute définition au ventre et chirurgie aux fesses... On se souvient d'ailleurs d'un savoureux moment de télé alors que Julie Snyder a voulu tout savoir sur sa chirurgie aux fesses et que Cintia s'est levée d'un bond pour lui montrer le tout, en direct.

Récemment, Cintia et son ex-amoureuse Marjorie sont aussi allées consulter en couple un docteur afin de bénéficier d'une procédure Silhouette Instalift!