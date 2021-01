Clara et Gabriel de L'amour est dans le pré: voici le prénom du bébé!

Clara Choquette et Gabriel Picard de L'amour est dans le pré ont révélé le prénom choisi pour leur bébé, hier soir sur les réseaux sociaux!

En plus d'être un très joli nom, il porte une signification extrêmement touchante.

La future maman a expliqué que la grand-mère de son amoureux était décédée au cours de l'année 2020. Pour lui rendre hommage, les tourtereaux ont décidé de donner son prénom à leur petite fille à naître.

La fille de l'agriculteur Gabriel Picard et sa douce moitié Clara Choquette s'appelera donc Brigitte!

Voici la touchante publication de la vedette de L'amour est dans le pré :

« Pour ceux et celles qui se posaient la question, voici comment se prénommera notre petit ange:



Brigitte ❤️



Ce prénom a été choisi en l’honneur de la grand-maman de @gabriel.picard.71 qui nous a malheureusement quitté cet été 💔



En choisissant ce nom, je me dis que notre fille, tout comme grand-maman, sera une femme forte, indépendante et qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense! Je n’ai malheureusement pas pu connaître Brigitte lorsqu’elle était en santé mais de la manière dont on me parle d’elle, je serais honorée que ma fille lui ressemble ❤️ »

Quelle histoire magnifique! On a déjà hâte de voir la frimousse de la petite Brigitte!

Clara et Gabriel ont annoncé qu'ils attendaient la venue de la cigogne en octobre dernier. Au moment de partager la grande nouvelle, ils ont révélé qu'il s'agissait d'un bébé « arc-en-ciel » :

« L’attente est finie! Je peux enfin vous partager ma nouvelle! ❤️

Contre toute attente, nous sommes fiers de vous annoncer que nous attendons notre permier bébé 👶🏼😍

Pourquoi un bébé 'arc-en-ciel'? Non pas à cause de la maudite Covid...Non. Le terme 'bébé arc-en-ciel' est utilisé pour désigner un enfant né après une grossesse 'tragique' comme par exemple, dans mon cas, une fausse couche... Comme vous m’avez peut-être vu en parler à l’émission La famille est dans le pré, Gabriel et moi avons vécu cette tragédie il y a environ deux ans... Ayant un peu lâché prise (malgré tout de même une certaine pression qui pesait), le miracle est arrivé. 😍

@gabriel.picard.71 et moi sommes comblés et souhaitons que tout aille pour le mieux cette fois-ci 🤞🏻🙏🏻❤️ Nous l’attendons avec impatience et l’amons déjà 😍



Mon annonce tombe drôle parce qu’hier, 15 octobre, c’était la journée de la sensibilisation du deuil périnatal. Je tiens donc à souhaiter à tous ceux qui sont dans une situation semblable à ce que nous avons vécu, de vivre un jour, eux aussi, le bonheur d’attendre leur 'bébé arc-en-ciel' 🌈❤️ »

On est réellement heureux pour cet adorable couple formé à L'amour est dans le pré!

