Claude Bégin a le coeur gros de quitter son fils pour Big Brother Célébrités!

La grande première de Big Brother Célébrités aura lieu ce dimanche, sur Noovo et Noovo.ca!



Les vedettes qui participeront à la téléréalité entrent officiellement dans la maison aujourd'hui, coupées totalement du monde extérieur.



Le chanteur Claude Bégin a le coeur gros de quitter son fils pour une durée indéterminée.



« Tu vas me manquer mon garçon.

Pour une durée indéterminée en plus, mais tu pourras me voir un peu à la télé en attendant mon retour.

Je t’aime! », a-t-il écrit sur son compte Instagram officiel.



Pour l'animatrice Geneviève Borne, c'est de ne pas pouvoir suivre l'actualité qui sera difficile. Elle a écrit un dernier message à ses fans sur Twitter avant le début de l'aventure.

J’entre DEMAIN dans la maison de Big Brother!

Le + difficile sera d’être coupée de l’information. Suis accro.



L’aventure dure 13 semaines si je me rend à la fin. Sinon, moins de temps.



Ce sera comme une grande cure de désintox de l’information.



Vous me raconterez tout, hein? — Genevieve Borne (@Genevieveborne) January 7, 2021



La grande première de Big Brother Célébrités, animée par Marie-Mai, sera présentée sur Noovo et Noovo.ca le dimanche 10 janvier prochain à 19h.

Ce soir là, on découvrira qui seront les 15 personnalités qui devront évoluer ensemble, totalement coupées du monde extérieur, devant les caméras qui filmeront 24 heures sur 24!



